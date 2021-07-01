بعد «محمد رمضان».. حلا شيحة تلغي متابعة تامر حسني على إنستجرام

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة حلا شيحة ، بإثارة حالة من الجدل مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها قامت بإلغاء متابعة الفنان تامر حسني من على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام .

حيث لاحظ الجمهور ومتابعي الفنانة حلا شيحة، بإنهم قامت بإلغاء متابعة الفنان تامر حسني من على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ”إنستجرام”، على الرغم من مشاركتهما هما في فيلم “مش أنا” خلال الأيام القليلة الماضية.

حيث أن إلغاء متابعة تامر حسني لم تكن الأولى للفنانة حلا شيحة؛ حيث قامت منذ أيام بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان وبعدها قامت بنشر صورة جديدة لها وهي ترتدي الحجاب وبرفقة زوجها الداعية الإسلامي معز ومسعود.

وعلقت حلا شيحة قائلة : ” بحمد ربنا انى أخيراً لقيت التوازن انى أكون سعيدة فى حياتى ونفسي أكون صادقة مع نفسى واللى مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم ( مش أنا ) الحقيقة إن تم تصويره من أكثر من سنة ونص ، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جداً نزوله وانا كمان حالى اتغير واتجوزت الحمد الله ، والفيلم بقى فعلاً مش أنا وباتمنى التوفيق لكل زملائى جمعة مباركة.

جدير بالذكر، أن الفنانة حلا شيحة لم تحضر العرض الخاص لفيلم ” مش أنا”؛ حيث تداولت مجموعة من المعلومات بوجود خلاف بينها وبين الفنان تامر حسني بسبب ترتيب كتابة الاسماء على تتر المسلسل؛ وتداولت بعض الأقاويل التي تفيد بإن زوجها معز مسعود هو السبب في ذلك .

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