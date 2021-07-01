محمد رمضان يوجه الشكر للفنان حسين فهمي..والسبب! (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان محمد رمضان ، بنشر فيديو جديد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، ويتضمن الفيديو مقطعا من حديث الفنان حسين فهمي اثناء تصريحاته الصحفية لإحدى لقاءاته الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية.

حيث ظهر الفنان حسين فهمي، خلال الفيديو الذي ظهر فيه اثناء إحدى لقائاته الصحفية، وهو يشكر في الفنان محمد رمضان وأدائه وقام بإهدائه لقب “الواد التقيل”، حيث أن الفنان حسين فهمي كان قد اشتهر بلقب “الواد التقيل” منذ لقبته به السندريلا سعاد حسني في إحدى الأفلام”خلي بالك من زوزو” .

وقام الفنان محمد رمضان، بالتعليق على الفيديو وقام بتوجيه حديثه إلى الفنان حسين فهمي، فكتب على الفيديو: النجم الكبير حسين فهمي أعتز بشهادتك وبإنك ضد التفرقة العنصرية لكي تهدي لقب الواد التقيل لصاحب بشرة سمراء ..أعوذ بالله من كلمة أنا”.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد رمضان قام بطرح كليب “ثابت” خلال أيام قليلة ماضية وحقق 8.6 مليون مشاهدة وذلك بعد طرحه عبر قناته الخاصة بموقع تداول الفيديوهات الشهير بـ”يوتيوب”، “ثابت” كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن.

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