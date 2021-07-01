في ذكرى رحيله.. بشرى توجه رسالة مؤثرة للراحل عزت أبو عوف

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة بشري، بتوجيه رسالة مؤثرة للفنان الراحل عزت أبو عوف ، وذلك في ذكري رحيله عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث قامت الفنانة بشري بنشر صورة قديمة للفنان الراحل عزت ابو عوف، وقامت بالتعليق على الصور وقالت: “وحشتنا اوي يا دكتور عزت”.

وتفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، داعين له بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة.

حيث تحل اليوم الخميس 1 يونيو 2021م، ذكرى رحيل الفنان عزت أبو عوف الذي قام بتقديم العديد من الأعمال الفنية التي ترك من خلالها علامة في تاريخ الدراما التليفزيونية والسينما وفي قلوب جمهوره ومحبيه.

جدير بالذكر، أن الفنان عزت أبو عوف كان قد توفى في 1 يونيو لعام 2019، بعد تدهر حالته الصحية ودخل على أثرها إلى المستشفى عدة شهور متتالية تأثرا بوفاة زوجته الحبيبة.

يذكر أن، الفنان عزت أبو عوف، كان دائما يذكر زوجته في الكثير من اللقاءات التليفزيونية التي كان يحل بها كضيف، وقال إنه ما زال يرتدى خاتم زواجه من زوجته الراحلة فاطيما رغم وفاتها، ويضعها على سلسلة يرتديها باستمرار، وأكد أنه لن يستطيع نسيانها أبدا.

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