نيكول سابا تخطف الأنظار بـ«كاش مايوه» على حمام السباحة (صور وفيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نيكول سابا

قامت الفنانة نيكول سابا بنشر صورة جديدة وفيديو من أحدث ظهور لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة نيكول سابا خلال الصورة التي نشرتها على انستجرام، وهي ترتدي كاش مايوة بألوان مبهجة خليط من اللون الاخضر والأبيض على حمام السباحة، وفضلت ألا تضع أي مكياج، وفضلت ألا تسدل شعرها وقامت برفعه كتسريحة بسيطة، مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات خلال وقت قصير، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وببساطة ملامحها.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نيكول سابا، الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”، والذى نال استحسان الجمهور عند عرضه، مسلسل “الهيبة” بطولة تيم حسن، نيكول سابا، منى واصف، رفيق علي أحمد، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، قصة هوزان عكو، سيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي.

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