«فستان ملوكي»..درة تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة جذابة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة درة

قامت الفنانة درة ، بمشاركة جمهورها ومتابعيها من خلال نشر صورًة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة درة في الصورة التي قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وهي ترتدي فستانا أحمر مجسم مثير، وفضلت أن تستخدم الألوان الترابية الرقيقة في وضع اللمسات الجمالية لبشرتها، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة ، و علقت علي الصورة وكتبت : throwback

جدير بالذكر، أن الفنانة درة تصور حاليا أخر مشاهدها في فيلم “الكاهن”، من ﺇﺧﺮاﺝ عثمان أبو لبن، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد ناير، ويشاركها العمل كل من النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمى وفتحى عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هانى سلامة، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، تأليف محمد ناير وينتمى إلى فئة أفلام الرعب فى إطار أكشن.

ويذكر أن، أخر أعمال الفنانة التونسية درةالفنية هو مشاركتها في بطولة مسلسل “بين السما والأرض” مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، ويشاركها في بطولته هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى موسى.

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