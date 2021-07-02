بـ«فستان مكشوف»..ريم البارودي تشعل مواقع التواصل بإطلالة جريئة (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ريم البارودي

قامت الفنانة ريم البارودي ، بنشر فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالة لها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

حيث ظهرت للفنانة ريم البارودي في الفيديو، بفستان جرئ مكشوف مثير، وفضلت أن تستخدم الألوان الترابية لوضع لمسات جمالية على بشرتها، وفضلت ألا تترك شعرها منسدلا على كتفيها ورفعته بتسريحة بسيطة، وقامت بالتعليق على الفيديو قائلة: “من حفل ختام مهرجان أسوان الدولي لأفلام المراة”.

وشاركت ريم البارودى في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

جدير بالذكر، أن الفنانة ريم البارودي، كانت قد أعلنت إن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب أصبحت افضل خلال الفترة الماضية، موضحة أن ما بينهما لم يكن خصام ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب الفنان أحمد سعد.

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