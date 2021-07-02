تفاصيل نجاة بوسي شلبي من الغرق في الساحل الشمالي.. فيديو

نشرت الإعلامية بوسي شلبي فيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، خلال قضائها إجازة الصيف مع الفنانة هالة صدقي وابنتها مريم.

وظهرت بوسي وهي تخشى اصطدام لانش بحري تقوده مريم سامي ابنة هالة بنفسها، إذ طالبتها بوسي بتوخي الحذر عدة مرات خاصة عندما انحرف القارب البحري وكاد يصطدم بأحد الكباري المنخفضة عند مروره بأحد المنحنيات وواجه قاربًا في الاتجاه المعاكس.

وطلبت شلبي من صديقتها الفنانة هالة صدقي أن تتولى القيادة مؤكدة أنها لا تستطيع السباحة وبدا عليها الذعر لحين استقر اللانش البحري دون وقوع خسائر.

كانت الفنانة هالة صدقي قد وجهت الدعوة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي لزيارة شرم الشيخ وتشجيع الرحلات الداخلية إلى المدينة السياحية.

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ونشرت «هالة» فيديو لها في حمام السباحة وهي تسبح وتلهو مع الدلافين التي وقفت إلى جوارها وقامت بتقبيلها في لحظات مرحة حرصت على مشاركتها مع متابعيها لتعلق: «أجمل وأوفى أصدقاء».