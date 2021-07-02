«حالة صعبة»..تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

تصدرت الفنانة دلال عبد العزيز، مؤشر محركات البحث على “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحات الإعلامي محمد علي خير بشأن حالتها الصحية.

حيث قال الإعلامي محمد علي خير، إن الفنانة لا تستطيع الخروج من المستشفى خلال الفترة الحالية على الإطلاق، ولا تستطيع الوقوف على قدميها ومغادرة الفراش، ولا تستطيع أن تترك الأكسجين والتنفس بدونه.

وطالب الإعلامي محمد على خير، جمهورها ومحبيها ومن جميع المصريين بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وأن تتعافى من المشكلة الصحية التي تواجهها أثر إصابتها بقيروس كورونا منذ ما يقارب من شهرين.

كما أكد، خلال تصريحاته، أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه الفنانة دلال عبد العزيز لحظة الخروج من المستشفى، وهى أنها ستعلم حتما بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي وفاته المنية منذ اكثر من شهر.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز، حاليا تعاني من مضاعفات فيروس كورونا، بعدما أصيبت به منذ أكثر من شهرين، حيث تم الإعلان عن إصابتها به هي وزوجها الفنان الراحل سمير غانم يوم 15 إبريل الماضي.

ولم تستطع الفنانة دلال عبد العزيز التنفس بشكل طبيعي بدون اكسجين ولا مغادرة المستشفى حتى الأن، ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم الذي رحل عن عالمنا متأثراً بفيروس كورونا أيضاً في التوقيت ذاته.

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