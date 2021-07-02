بعد منعه من الغناء.. رسالة مفاجئة من حمو بيكا للفنان هاني شاكر

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام مطرب المهرجانات حمو بيكا بتجيه رسالة للفنان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وللجمهور، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”، وذلك بعد أن قام بإصدار قرار بمنعه من إقامة حفلات غنائية او طرح أغان مرة أخرى.

حيث قام الفنان حمو بيكا، بنشر منشور عبر حسابه علي موقع “فيس بوك “، “أغنية الفنان هاني شاكر “لو سمحتوا” التي طرحها مؤخرا وعلق “مبروك سيادة النقيب هاني شاكر الاغنية الجديدة يالا كله يخش يسمعها ❤️????”.

حيث اقتربت أغنية الفنان هاني شاكر “لو سمحتوا” من أن تحقق ما يقارب من حوالي ربع مليون مشاهدة بعد ما يقارب من حوالي ثلاثة أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

حيث أن أغنية حمو بيكا ونور التوت كانت قد اقتربت ” رجعنا نشوط” ٩٢ ألف مشاهدة في ثلاثة أيام ؛ على موقع تداول الفيديوهات الـ” يوتيوب”.

جدير بالذكر، أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، كانت قد أصدرت بيانًا رسميا يحمل قرارًا بمنع التعامل مع 5 مطربي مهرجانات، وهم: “حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، أحمد موزة”؛ وذلك لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة، واجتياز الاختبارات.

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