اتفرج..معجبة تنهار من البكاء عند رؤية الفنان تامر حسني (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ” فيديو لمعجبة للفنان تامر حسني تنهار من البكاء عند رؤيته، وانتشر ذلك الفيديو بسرعة كبيرة على معظم الصفحات الالكترونية على فيسبوك وانستجرام.

حيث ظهر الفنان تامر حسني خلال الفيديو مع فتاة معجبة به وهى تبكى عند رؤيته، وتفاعل معه عدد كبير من رواد موقع انستجرام مع الفيديو ، وأنهالت التعليقات التي تشيد بالفنان تامر حسني وبفيلمه الجديد.

جدير بالذكر، أن فيلم “مش أنا” للفنان تامر حسني حقق إيرادات ضخمة منذ أن تم عرضه منذ ساعات قليلة ماضية، حيث بلغت قيمتها مليون و212 ألف جنيه حتى الأن، وتصدر اسم فيلم “مش أنا” محرك بحث جوجل بعد عرض الفيلم.

فيلم “مش انا”،من إخراج سارة وفيق، وتأليف تامر حسني، وإنتاج تامر مرسي، ومن بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبد العظيم، وسوسن بدر.

مقالات أخرى قد تهمك:

بعد منعه من الغناء.. رسالة مفاجئة من حمو بيكا للفنان هاني شاكر

بعد اتهامه بالاغتصاب الزوجي.. تميم يونس يوجه رسالة جديدة هامة لجمهوره (تفاصيل)

«حالة صعبة»..تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز