بعد اتهامه بالاغتصاب الزوجي.. تميم يونس يوجه رسالة جديدة هامة لجمهوره (تفاصيل)

قام الفنان تميم يونس ، بتوجيه رسالة جديدة هامة لجمهوره، وذلك بعد تداول أزمته الأخيرة مع طليقته ندى عادل، التي قامت بإثارة حالة من الجدل الواسع بعد اتهامها له بالاغتصاب الزوجي خلال فترة زواجهما.

حيث قال الفنان تميم يونس، في فيديو جديد عبر خاصية “الاستوري” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”: “إنه سيظل يدافع عن حقوق المرأة بالرغم من كلمة اقعد ساكت وإن ده الصح، لكن أنا هفضل أدافع عن الحق وعن المرأة وحق المرأة طول ما ليا صوت وشكرًا”.

جدير بالذكر، أن ندى عادل طليقة الفنان تميم يونس، كانت قد نشرت فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي لتكشف من خلاله أنه كان يتعامل معها بقسوة شديدة ووجهت له اتهامات أنه كان يغتصبها زوجيا، إلا أنه خرج عن صمته ونفى كل ماهو متداول من تصريحات بالفيديو.

ولم تم أيام قليلة على تلك الأزمة، وتفاجئ الجمهور بفتاة تقوم بنشر صورة من لقطة على الشاشة وهي تروي تعرضها للتحرش على يد تميم يونس على إحدى صفحات السوشيال ميديا وطلبت الصفحة الانتظار لاستقبال مزيد من الشهادات من الفتيات، وتم توجيه تهمة التجرش بقاصرات للفنان تميم يونس.

فقام تميم يونس بالرد على تلك التهم وقال:«أنا قفلت الموضوعات دي، ومفيش أي اتهام رسمي حتى الآن، وكلفت المحامي بتاعي بالمتابعة، أنا الآن مركز مع عائلتي فقط».

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