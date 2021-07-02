بعد منع حمو بيكا من الغناء..انضمام علي قدورة لنقابة الموسيقيين

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن سعد متولي -محامي نقابة المهن الموسيقية- عن انضمام مغني المهرجانات علي قدورة إلى نقابة المهن الموسيقية، وحصوله على عضوية فيها.، وذلك احتراما لقرارات النقابة بشأن الانضمام الجديد للنقابة بعد صدور قرار بمنع حمو بيكا من الغناء.

قال سعد متولي، خلال تصريحات صحفية، إن نقابة الموسيقيين ليس لها مشاكل مع أحد، لكنها تمنع أي أحد من ممارسة المهنة مالم يكن مقيد في النقابة، مؤكدًا على حرية كل شخص في تقديم اللون الغنائي الذي يرغب فيه سواء مهرجانات أو غيره.

وأكد سعد متولي، أن موقف نقابة المهن الموسيقية من مغنيين المهرجانات هو عدم قانونية عملهم لأنهم غير مقيدين بالنقابة على الإطلاق، مشيرا إلى أنه لا يحق لهم الغناء أو إحياء حفلات قبل تقنين أوضاعهم.

جدير بالذكر، أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، كانت قد أصدرت بيانًا، يحمل قرارًا بمنع التعامل مع 5 مطربي مهرجانات، وهم: “حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، أحمد موزة”؛ وذلك لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة، واجتياز الاختبارات.

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