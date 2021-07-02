ميريهان حسين تخطف الأنظار على انستجرام في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة ميريهان حسين بنشر صورة جديدة لها في أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”انستجرام،” لتخطف الأنظار بجمالها.

حيث ظهرت الفنانة ميريهان حسين هي متألقة بإطلالة لافتة للأنظار، فأرتدت توب بحمالات مكشوفة الصدر والكتفين باللون الأخضر، وقامت بتسريح شعرها بطريقة عشوائية، وفضلت أن تضع مكياج بسيط بالألوان الترابية أبرز جمال ملامحها، مما أثار إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمالها وأنوثتها.

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال الفنانة ميريهان حسين هو مسلسل “ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

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