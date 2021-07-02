«بدون مكياج»..هند صبري تبهر الجمهور بأحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة هند صبري ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، وهى تستمتع بإجازتها الصيفية وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهرت هند صبري، خلال الصورة، بإطلالة جذابة وطبيعية وفضلت أن تظهر بدون ماكياج نهائيا على البحر مرتدية ملابس صيفية جريئة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا علي كتفيها، وأكملت الإطلالة بإرتداءونظارة شمس مميزة، وعلقت “الصيف صورة شخصية غير مصفاة ☀️☀️☺️☺️”



جدير بالذكر، أن الفنانة هند صبري، كانت قد أقدمت على مبادرة “الأكسجين للجميع”، لتجميع عدد من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي لدولة تونس التي تعد من أكثر المناطق التي تضررت بالفعل من جائحة كوفيد_19، فلذلك حصلت على جائزة نوبل للسلام كسفيرة النوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن، الفنانة هند صبري، كانت قد شاركت في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

وعلي جانب آخر، تستعد الفنانة هند صبري لتصوير الجزء الثان من مسلسل “عايزة أتجوز”، كما أنها تستعد لعرض فيلم “كيرة والجن” المأخوذ عن رواية “1919” للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد.

ويشارك فى بطولته النجم كريم عبد العزيز وأحمد عز كل وسيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم.

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