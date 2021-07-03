رانيا يوسف تشعل ضجة على مواقع التواصل بسبب ملابسها الجريئة.. اتفرج

أشعلت الفنانة رانيا يوسف ضجة عارمة، الايام الاخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعد نشرها صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وتصدرت رانيا يوسف مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي الساعات الاخيرة ومؤشرات التريند في مصر.

وظهرت رانيا يوسف في الصوؤ بملابس جريئة وذلك اثناء قضاء اجازتها الصيفية بإحدى المدى الساحلية.

ونشرت رانيا يوسف مجموعة من الصور وهي ترتدي مايوة احمر مكشوف من منطقة الصدر، ويكشف عن ساقيها وهي وسط البحر.

كما نشرت رانيا يوسف صور لها وهي ترتدي فستان شفاف وتتجول به امام البحر، موجهة رسالة للفتيات.

وعلقت رانيا يوسف على صورها وكتبت :”ارتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك .. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحاً من عورات الأجساد .. تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظراً لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد”

كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف في صور أخرى، وهي ترتدي المايوه، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

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