«أنا تعبانة».. شيرين تنهار من البكاء على الهواء ورد صادم من حسام حبيب.. (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الإعامي عمرو أديب، بمداخلة هاتفية هي وزوجها المطرب حسام حبيب، في برنامج “الحكاية” المذاععلى قناة ام بي سي مصر.

وانهارت الفنانة شيرين عبد الوهاب من البكاء على الهواء مباشرة، أثناء تعليقها على الأزمة الأخيرة التي شهدتها بشأن تسريبات والد زوجها.

وقالت شيرين خلال مكالمتها: “أنا تعبانة أنا بحاول أمشي جوا الحيط مش برا الحيط”.

وتابعت شيرين : “أنا اللي محدش يعرفه أن ساعة موضوع الاتهامات الغريبة اللي كانت بتحصلي دي أنا كنت في أمريكا عندي” ولم تستطع استكمال جملتها وبكت.

من جانبه، قال زوجها المطرب حسام حبيب،:”في حد عاوز يهد شيرين دا حقيقي، أشخاص كانوا بيشتغلوا مع شيرين وكانوا قريبين منها، وبمواقف حصلت في الشغل مبقوش موجودين، شيرين مبيفرقش معاها المادة، ولا تعرف يعني إيه حسابات بنوك ولا أي حاجة، وكان عندها ثقة عمياء في اللي حواليها”.

وأضاف خسام حبيب : “كانوا مستفيدين من النجمة الكبيرة اللي بتحقق أرباح طائلة وبيقولوا لها حياتك أدمرت بعد لما بعدنا عنك”.

جدير بالذكر، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب قامت بالرد على ما تم تداوله من تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب للكشف عن خطته في الاستيلاء على ثروة شيرين، فقامت بالدفاع عنه ونفت كل ما تم ذكره بالتسجيل.

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