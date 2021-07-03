شكرا لاهتمامكم بخبر بعد إثارتها للجدل.. معلومات لا تعرفها عن رانيا يوسف: تعرضت للخيانة والتحرش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع أثارته الفنانة رانيا يوسف، الساعات الاخيرة بعد نشرها صورجريئة لها، اثناء قضاء اجازتها الصيفية بإحدى المدى الساحلية.

وبعد الجدل الواسع، تصدر اسم رانيا يوسف مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي الساعات الاخيرة ومؤشرات التريند في مصر.

موقع “لايف نيوز” يرصد في السطور التالية مجموعة من المعلومات التي يجهلها البعض عن الفنانة رانيا يوسف، وعن حياتها الشخصية، والازمات التي تعرضت لها.

ولدت رانيا يوسف في ديسمبر 1973، ودرست في مدرسة الراهبات في منطقة مصر الجديدة، وتخرجت من كلية الأداب جامعة عين شمس.

وبدأت رانيا يوسف حياتها الفنية أو عالم الشهرة من خلال عروض الأزياء، ثم دخلت من خلاله إلى عالم السينما وحققت نجاح كبير وشهرة واسعة.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة رانيا يوسف، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء DMC”، إنها تعرضت للتحرش هي وابنتها الكبرى منذ فترة قصيرة، ما سبب لها مشاكل نفسية.

وقالت رانيا يوسف”لما حصلي كده اتوجعت أوي وبقى بيجيلى كوابيس، وبقى يحصلي مشكلة في الأماكن الزحمة، ومع الناس اللي معرفهاش وابقى مخضوضة منها، وده على نفسيتي أوي”.

تابعت: “اللي أثر على نفسيتي أكتر إن بنتي كانت معايا في الموقف ده واتعرضت قدامي لما تعرضت له، فحسيت بالذنب إني معرفتش أحميها”.

كما كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن تعرضها للخيانة من زوجها، قائلة أنّها تشعر بذلك، عندما لا ترى نفسها في عينيه، إلى جانب تغيّر تصرفاته، وكلامه، وأسلوبه.

وأكدت رانيا يوسف، إنها قامت بتربية بناتها على عدم الكذب، وأكدت أنها تعرضت للكذب من أشخاص كثيرة وتعرضت أيضًا لـ الخيانة والاستغلال.

ودائما ماتثير تصريحات افنانة رانيا يوسف العديد من الجدل، والتي كان آخرها ، تصريحاتها مع الإعلامي نزار الفارس والتي صدمت فيها المشاهدين قائلة: “مؤخرتي أنا بس مؤخرة الفنانات كلهم، بس يمكن لأن مؤخرتي أنا مميزة”، عن مظهرها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

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