أسما شريف منير تتألق بـ «الأبيض» في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الإعلامية أسما شريف منير

قامت الإعلامية أسما شريف منير ، بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها وهي متألقة بإطلالة مميزة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، حيث أنها تحرص دائما على مشاركة جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها.

حيث ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بفستان قصير باللون الأبيض، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة، وفضلت أن تضيف القليل من الاكسسوارات الصيفية المميزة، واكملت طلتها بابتسامتها الجميلة أبرز جمالها، مما أثار إعجاب الجمهور.



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جدير بالذكر، أنه تداول أخبار عديدة خلال الأيام القليلة الماضية، عن ارتباطها ولكن الإعلامية أسما شريف منير تجاهلت تلك الأخبار تماما واكتفت بنشر منشور وكتبت فيه: “الحياة للناس اللي عندها طموح بتكون زي السباق وكتير منها بينسي يرضي ويقف شوية يتبسط باللي حققه ووصله ويشارك اللحظات دي ويستمتع بيها مع الناس القريبة منه اللي بتشجعه ومؤمنه بيه”.

يذكر أن، الإعلامية أسما شريف منير كانت قد شاركت مؤخرا برفقة والدها في تقديم برنامج “أنا وبنتي” عبر قنوات ON، الذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

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