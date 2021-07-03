عمر متولي يستعيد ذكرياته بصورة نادرة من طفولته..هل تغيرت ملامحه! (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان عمر متولي ، بنشر صورة نادرة له من ألبوم طفولته ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”.

حيث ظهر الفنان الشاب عمر متولي، خلال الصورة وهو في مرحلة الطفولة، وقام بممازحة الجمهور وعلق على الصورة وكتب:”طب اخرج ربع ساعة طيب !! #الطفولة_المشردة”، وحصلت الصورة على اعجاب الجمهور ومتابعيه.

وحصلت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات على الصورة مؤكدين أن ملامح الفنان عمر متولي اختلفت تماما عن شكله الحالي.

جدير بالذكر، أن الفنان عمر مصطفى متولي نشأ في عائلة فنية فوالده الفنان الراحل مصطفى متولي وخاله الفنان الكبير عادل إمام، وبدأ نشاطه الفني عام 2008.

يذكر ان، اخر اعمال عمر متولى الفنية هو مشاركته في احداث مسلسل “الاختيار2” بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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