زوجة نجل الفنانة ليلى طاهر تكشف مفاجأة حول إصابتها بكورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - ليلى طاهر

قامت الفنانة عزة لبيب زوجة نجل الفنانة ليلي طاهر، بالكشف عن مفاجأة حول إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا خلال الأونة الأخيرة، حيث أكدت أن خبر إصابة الفنانة ليلى طاهر قديم ولم يحدث خلال الأيام الحالية، حيث أنها أصيبت بفيروس كورونا منذ ما يقارب من حوالي شهرين أو أكثر.

أما عن تفاصيل الإصابة، حيث أوضحت الفنانة عزة لبيب، ان والدة زوجها تمت إصابتها بكورونا بالفعل، وتم نقلها إلي المستشفي وتم احتجازها بغرفة العزل لكن كانت أعراضها بسيطة للغاية، ولم يقلق الأطباء من حالتها الصحية، وعادت إلى حياتها بشكل طبيعي سريعا.

أما عن حالتها الصحية في الوقت الحالي، فأكدت عزة لبيب أن الفنانة ليلي طاهر تحسنت حالتها كثيرا حاليا، وأصبحت تلتقي بأصدقائها بشكل دوري وتذهب إلي النادي بعد تماثلها للشفاء.

جدير بالذكر، أن هناك أخبار عديدة تداولت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة الفنانة ليلي طاهر بفيروس كورونا، وسرعان ما انتشرت تلك الأنباء سريعا بالرغم من مرور أيام وأسابيع عديدة على الإصابة وتم التعافي تماما.

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