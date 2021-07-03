حنان ترك تخطف الأنظار بـ«البوركيني» في الألعاب المائية (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة حنان ترك

قامت الفنانة حنان ترك ، بنشر صورة جديدة لها على خاصية “ستورى” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، وذلك أثناء قضائها عطلتها الصيفية التي تقضيها مع أسرتها.

حيث ظهرت الفنانة حنان ترك، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، وهي ترتدي مايوة المحجبات الشهير بـ “البوركيني”، وفضلت ألا تضع أي لمسات جمالية من المكياج، مما أثار إعجاب متابعيها.



على الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها والتي تدعم إرتداء البوركيني.

ومن المقرر أن تعود حنان ترك إلى السينما خلال الفترة القادمة من خلال فيلم يحمل أسم “النداهة” من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح و حنان ترك، ويعرض عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

مقالات أخرى قد تهمك:

زوجة نجل الفنانة ليلى طاهر تكشف مفاجأة حول إصابتها بكورونا

عمر متولي يستعيد ذكرياته بصورة نادرة من طفولته..هل تغيرت ملامحه! (صور)