دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع زوجها الراحل سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة دلال عبد العزيز عن أسرار حياتها مع زوجها الراحل الفنان سمير غانم، معبرة عن مدى سعادتها بالزواج منه، وذلك خلال حلقة سابقة من برنامج ” تلاتة في واحد” الذي كانت تقدمه الفنانة شيماء سيف.

كما تحدثت الفنانة دلال عبد العزيز، عن العديد من التفاصيل التي كانت تدور بينها وبين زوجها بشكل عام، كما أوضحت العديد من التفاصيل عن الأمور المادية في حياتهم وكيف كانوا يتعاملون معها سويا

حيث قالت الفنانة دلال عبد العزيز، خلال استضافتها بالبرنامج:بخصوص الأمور المادية كان لكل واحد مننا أمواله الخاصة ؛ وكانت لا توجد بيننا أي مشاكل بخصوص الأمور المادية ؛ مقارنة بما كنت أراه مع أزواج أخرين ؛ وعلقت على تلك الخصوصيات وقالت:” كنت بسمع بلاوي بين الناس “.

وأوضحت دلال عبد العزيز، قائلة:” كنا واحد في موضوع المال ؛ أي حد يدفع ثمن الكهرباء أو اي شئ أخر ؛ مكنش بيننا الحته دي خالص “، واستكملت قائلة:” أنا أرى أن المرأة وزوجها لابد أن يساعدا بعضهما.. ولو تعرض في أيام لضائقة مالية لابد أن تساعده زوجته ”

وأشارت الفنانة دلال عبد العزيز ، إلى أن اسوأ صفة في الرجل هي البخل، وتابعت قائلة:” الراجل البخيل بيبقي بخيل في كل حاجة ؛ سواء عواطفه او حنانه ؛ وتعلمت من أهلي عدم البخل “.

جدير بالذكر، أن الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، نفى خلال تقديمه برنامج ” مساء دي ام سي”، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها “غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة”.

وأكد رامي رضوان أن حالة دلال عبد العزيز ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة، وعلق قائلا:” لسه الحالة الصحية غير مستقرة ولم تتحرك حتي الآن”.

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