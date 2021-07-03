شقيقة ساندى التونسية تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص ساخنة مع سامو زين (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت شقيقة الفنانة ساندي علي التونسية، بنشر مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، وذلك خلال حفل عيد ميلادها برفقة الفنان سامو زين.

حيث ظهرت شقيقة الفنانة ساندي التونسية، خلال الفيديو المنشور، وهي ترقص بطريقة ساخنة مع الفنان سامو زين، وهي ترتدي فستان تايجر جرئ مع المكياج الصاخب، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أثار جدل متابعي وجمهور الفنانة.

وتفاعل العديد من جمهور الفنانة ساندي ومتابعي شقيقتها بالتفاعل مع الفيديو منتقدين حركات ورقص شقيقتها في الفيديو.

من جهة أخرى، قام الفنان سامو زين، بطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «حبيته» عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل.

على جانب آخر، يستعد المطرب سامو زين لطرح اغنيته الجديدة “كينج الحب”، حيث طرح البرومو الخاص بالأغنية خلال الأيام الماضية للدعاية والترويج، وذلك بعدما طرح مؤخرا، أغنية بعنوان “ست الناس” بمناسبة عيد الأم، على موقع الفيديوهات “يوتيوب” والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل.

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