بعد قصة حب عنيفة.. تفاصيل انفصال ميرنا الهلباوي عن محمد عطية

عدن - ياسمين عبد العظيم - فاجئت المذيعة ميرنا الهلباوي الجمهور الساعات الماضية، بإعلان انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية، بعد قصة حب عنيقة تصدرت التريند الشهور الماضية.

وكتبت ميرنا الهلباوي عبر خاصية استوري على إنستجرام “single الحمد لله على كل شئ”.

كما قامت ميرنا الهلباوي بإلفاء متابعة محمد عطية على انستجرام، ومسحت كل صورهما سويا.

جدير بالذكر أنه أغلن الفنان محمد عطية في نوفمبر الماضي، خطبته رسميا على ميرنا الهلباوي، حيث نشر عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه على أنستجرام، فيديوهات من الخطوبة، مع ميرنا وأسرتها.

فيما نشرت ميرنا صورا من جلسة تصوير الخطوبة، عبر حسابها على أنستجرام وعلّقت كاتبة: “أنت الشخص الذي طلبته من الله”.

وكان عطية روى بداية قصة حبه مع ميرنا الهلباوي التي تعود لسنوات، فهو أُعجب بها من النظرة الأولى ولكنها كانت مخطوبة.

وميرنا هي كاتبة وإذاعية من مواليد محافظة الإسكندرية درست في مجال السياحة والفندقة ولديها كتابين هما “مر مثل القهوة حلو مثل الشيكولاتة” وكونداليني”.

لديها مدونة باسمها أطلقتها عام 2011، وبعدها عملت بالصحافة لمدة 5 سنوات بمجلة 7 أيام وتشارك في مقهى ومطعم على الطريقة اليونانية في مينة الاسكندرية.

من مواقفها المثيرة للجدل تغريدة تمنت فيها خسارة منتخب مصر وعدم التأهل لكأس العالم ومقال هاجمت فيه الحجاب والخمار تحت عنوان أنا من المسلمين الجدد

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