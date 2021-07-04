اتفرج صدمة تتهرب منها دنيا وإيمي سمير غانم.. «دلال عبدالعزيز تعاني»

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبدالعزيز

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا إن آخر أخبار وصلت إليه عن الفنانة دلال عبد العزيز، أنها تتماثل للشفاء.

وأضاف النادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم»، أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في حاجة للأكسجين بطرق إمداد التنفس الصناعي غير النافذة أي بدون وضعها على أنبوبة حنجرية.

ومر أكثر من شهرين على دخول الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى بسبب إصابتها بفيروس كورونا، وتعافيها منه، ولكن ظلت حالتها الصحية تحتاج إلى رعاية المستشفى، وبعد وفاة زوجها الفنان سمير غانم، أصبحت ابنتاها إيمي ودنيا في حالة كبيرة من الضغط لتخفيا عنها الأمر خوفًا من صدمتها.

دلال عبدالعزيز

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إلى جانب تقليل عدد الطاقم الطبي المختص بمتابعة حالتها الصحية، ويباشر حالتها حاليًا طبيب واحد فقط، حتى تضمن أسرتها عدم تسريب أخبار أمامها عن رحيل زوجها سمير غانم، كي لا يُصيبها الحزن وتسوء حالتها الصحية أو تتدهور لدرجة أكبر.