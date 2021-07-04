بعد ظهورها بـ«البوركيني».. تفاصيل عودة حنان ترك للسينما من جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة حنان ترك

تصدرت الفنانة حنان ترك، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي، اليوم الأحد 4 يوليو 2021، وذلك بعد ظهورها بالمايوه البوركيني الساعات الأخيرة.

ومؤخرًا قامت الفنانة حنان ترك ، بنشر صورة جديدة لها على خاصية “ستورى” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، وذلك أثناء قضائها عطلتها الصيفية التي تقضيها مع أسرتها.

حيث ظهرت الفنانة حنان ترك، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، وهي ترتدي مايوة المحجبات الشهير بـ “البوركيني”، وفضلت ألا تضع أي لمسات جمالية من المكياج، مما أثار إعجاب متابعيها.

وتستعد الفنانة حنان ترك للعودة إلى السينما من جديد، بعد اعتزالها و غياب طويل إلى السينما من جديد، عبر فيلم النداهة.

ويشارك الفنانة حنان ترك في بطولة فيلم النداهة، الفنان هاني عادل، من تأليف وإخراج خالد المهدي.

ويعرض فيلم النداهة عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

ومؤخرًا طرح الفنان هاني عادل ، أغنية خصيصا للفيلم من ألحانه وكلمات حازم ويفى، جيتارات منير ماهر وجهاد التلبانى، توزيع وهندسة صوتية مهاب سامى.

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