تطور جديد في قضية أسرة نور الشريف ضد محلات “لابوار”.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل واسع شهدته الأيام الماضية، بعد إعلان أسرة الفنان الراحل نور الشريف، إقامة دعوى قضائية على محل “لابوار” الشهير، وذلك لاستخدامه مشهدا للفنان الراحل، خلال حملة إعلانية لهم.

ورفعت الفنانة بوسي وابنتيها سارة ومي نور الشريف، دعوى قضائية، ضد محلات لابوار التي استخدمت مشهد للفنان الراحل من مسلسل “عائلة الحاج متولي” مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم وبخاصة كعك العيد.

ووفقًا لأسرة الفنان نور الشريف، فإن المحل الشهير استخدم مقطع للفنان الراحل أثناء أدائه دور البطولة في المسلسل الاجتماعي «عائلة الحاج متولي»، وبصوت مغاير لصوته، وذلك خلال إحدى الحملات الإعلانية لهم، للترويج لمنتجاتهم الغذائية.

وفي صباح اليوم الاحد 4 يوليو 2021، حجزت محكمة القاهرة الإقتصادية دعوى أسرة الفنان الراحل نور الشريف ضد محلات لابوار، للحكم.

وتقدم محامي أسرة الراحل نور الشريف، بطلب في نهاية شهر مايو 2020 للمحكمة الاقتصادية لانتداب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع.

أيضًا تقدم المحالي بطلب لبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولي، من عدمه، قبل عرضه في الحملة الإعلانية.

وطالبت أسرة نور الشريف، بإلزام الممثل القانوني لمحلات لابوار، وطارق محمود عبد الفتاح نور الممثل القانوني لشركة دى دى بى ايجيبت، بسداد مبلغ 5 مليون جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة التعدي على حقوقهم الأدبية لمورثهم.

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