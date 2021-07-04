اتفرج .. مي عمر هتفرجك على احلى هزة وسط: جابت من الاخر

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة مي عمر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت مي عمر باطلالة انيقة مرتدية فستان قصير باللون الرمادي وعلقت “أرقى أنواع الأناقة ‏هي أن تكون بعيداً عن القيل والقال وعن التدخل في شؤون الآخرين ، نظيف القلب ، ناصع الفكر ، طيب الأخلاق ، أفكارك أكثر تهذيباً من شكلك، ومشاعرك أزكى طيباً من عطرك، وخُلقك أكثر جاذبية من خِلقتك ♥️ من أجمل ما قرأت”

و كان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.

وأعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر مقطع فيديو للفنانة مي عمر، من إحدى مسلسلاتها، ظهرت فيه وهي ترقص بجرأة كبيرة.

وتزامن إعادة نشر وصلة رقص مي عمر التي بدت فيها تهز أردافها بجرأة كبيرة، مع عرض حلقات مسلسلها الجديد “لؤلؤ” الذي يحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، على مستوى العالم العربي.

وقارنت الحسابات المتداولة للفيديو بين أدوار الفنانة مي عمر في السنوات الماضية، وبين دورها الحالي في مسلسل لؤلؤ. مؤكدة أن حصولها على البطولة المطلقة في هذا المسلسل، مستحق بجدارة.

ولفتت إلى إجادة الفنانة لتجسيد كل الأدوار التي أسندت لها، منها دور الراقصة ودور المطربة وغيرها من الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.



