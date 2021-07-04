شكرا لاهتمامكم بخبر بعد تصريحاتها بشأن الخطوبة.. من هي ديانا هشام ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الممثلة الشابة ديانا هشام، مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي والتريندات في مصر، الساعات الأخيرة بعد تصريحاتها الأخيرة بشان مواصفات فارس أحلامها.

وكشفت ديانا هشام، عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة “يكون محترم وابن وناس ويراعي ربنا فيّا وفي أهلي ويبقى بيخاف عليّا، ولازم يبقى بيحب الأكل وبيعرف يطبخ، ويكون دمه خفيف ده أساسي، مش هعيش مع واحد دمه تقيل”.

وتابعت ديانا هشام، في فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على انستجرام :”تكون روحه حلوة ومش بتاع مظاهر عشان أنا بكره بتوع المظاهر، أهم حاجة ميبقاش في مظاهر في الموضوع، ويبقى عارف يبسط نفسه ويبسط اللي حواليه وروحه حلوة وقلبه نضيف وبني آدم”.

ونفت ديانا هشام، ارتباطها أو خطبتها كما يتردد، قائلة : “يا جماعة أنا مش مخطوبة، ومتخطبتش قبل كده خالص”.

و ديانا هشام هي ممثلة مصرية شابة، ولدت في يوليو 1999، وهي تدرس حاليًا بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

بدأت ديانا هشام مشوارها الفني عام 2017، حيث ظهرت للجمهور في مسلسل الحساب يجمع للفنانة يسرا، والذي حقق نجاحا كبيرًا، حي أدت دور ابنتها.

كما شاركت ديانا هشام في نفس العام في مسلسل ولاد تسعة مع الفنانين نيكول سابا وخالد سليم وأشرف زكي.

ثم اشتهرت ديانا هشام بدور مريم الذي قدمته بمسلسل أبو العروسة، والذي حقق نجاح كبير بين الجمهور المصري والعربي.

كما شاركت ديانا هشام الفنان يحيى الفخراني في مسلسل بالحجم العائلي الذي عرض في رمضان 2018، هذا بالإضافة إلى مشاركتها بدور أروى الذي قدمته في مسلسل كأنه امبارح مع الفنانة رانيا يوسف وعدد من الفنانين الشباب أبرزهم محمد الشرنوبي.

ومؤخرًا ظهر اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، رفقة الفنانة المصرية الشابة ديانا هشام، في إطلالة جميلة على إحدى شواطىء مدينة العلمين الجديدة.

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