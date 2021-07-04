لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها بإطلالة مثيرة في أحدث ظهور لها (صور)

قامت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة لاميتا فرنجية، خلال الصور التي نشرتها على انستجرام، وهي تقضي اجازتها الصيفية في دبي حيث ترتدي بنطال جينز بالاضافة إلي ملابس قصيرة من التوب الشفاف ذات اللون الاصفر وهي تتناول عصير البرتقال، أما من الناحية الجمالية ففضلت أن تعتمد علي المكياج الناعم الذي ابرز جمال ملامحها، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على تفيها مما أثار إعجاب الجمهور.

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يذكر أن، الفنانة لاميتا فرنجية تحرص دائما على مشاركة جمهورها عومتابعيها بر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بأحدث الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف الأوقات والمناسبات بشكل عام.

جدير بالذكر، أخر أعمال الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية السينمائية، مشاركتها في فيلم “عمر وسلمى 3” وشاركها في أحداث الفيلك، كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

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