تزوج مرتين وله 3 ابناء..معلومات صادمة لا تعرفها عن زوج الفنانة منه عرفه (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة منه عرفه حالة من الجدل على ساحة السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قام الفنان الشاب محمود مهدي بنشر صورة غير واضحة المعالم فقط فيها أيدي ومنديل أبيض، معلنا عقد قرانه على الفنانة الشابه منه عرفه.

حيث قام الفنان الشاب محمود المهدى، بنشر صورة غير واضحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” وعلق عليها وكتب :” الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح ان شاء الله بعد فيلم 666″.

حيث أثارت تلك الصورة حالة من الجدل الواسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهالت التعليقات التي تسخر من الصورة لأن من فيها يرتدي ملابس شتوية وهذا لا يلائم درجة الحرارة التي نعيش فيها خلال الايام الحالية وفصل الصيف شديد الرطوبة.

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الفنان الشاب محمود مهدي هو ابن الفنان الراحل مهدي عباس.

ولد في 28 نوفمبر عام 1990.

وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2008.

وشارك في فيلمين سينمائيين وهما 30 يوم، وعائلة ميكي.

كما شارك في عدد من المسلسلات منها يوميات زوجة مفروسة أوي، الريان، أم الصابرين، وسلسال الدم الجزء الرابع.

تزوج مرتين، المرة الأولى من فتاة خارج الوسط الفني و أنجب منها ٣ أبناء ، أما الزوجة الثانية فتسمى نادين وهي من خارج الوسط الفني أيضا، حيث أن الفنانة منه عرفه هي الزوجة الثالثة له.



وشارك مؤخرا في فيلم 666، وهو من الأفلام التي تنتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة بطولة: وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

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