«مفاجأة سارة»..آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

كشف الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، عن أخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز معلنا عن مفاجأة سارة بمثابة الطمأنة لجمهورها ومحبيها، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم».

حيث أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم»، إن آخر أخبار وصلت إليه عن الفنانة دلال عبد العزيز، أنها تتماثل للشفاء.

وأشار «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم»،إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز ما زالت في حاجة للأكسجين بطرق إمداد التنفس الصناعي غير النافذة أي بدون وضعها على أنبوبة حنجرية.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز أصيبت بفيروس كورونا منذ اكثر من شهرين وأدى الأمر إلى دخول المستشفى لصعوبة مواجهة أعراض ذلك المرض، كما دخل المستشفى على أثر كورونا زوجها الفنان الراحل سمير غانم الذي رحل عن عالمنا منذ اكثر من أربعين يوما ومازالت حتى الأن لم تعلن زوجته بوفاته خوفا من تدهور حالتها الصحية حزنا عليه.

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