فيفي عبده تشعل مواقع التواصل بفستان أسود مثير..متابعون:كنتي بتموتي هاتوبي امتى! (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة فيفي عبده

قامت الفنانة فيفي عبده ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت الفنانة فيفي عبده، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار مرتدية فستانا مكشوفا قصيرا باللون الأسود مثير، ووضعت لمسات جمالية من المكياج الصاخب، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، مما حازت صورتها علي إعجاب متابعيها.

وحصلت الصورة على الكثير من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي توجه انتقادات لاذعة لها وجاءت التعليقات كالأتي:”ياشيخة اتقي الله بقى، كنتي بتموتي هاتوبي امتى!”.

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جدير بالذكر، أن الفنانة فيفي عبده، كانت قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة أنها أخذت حقنة طبية خاطئة وتم نقلها على أثرها إلى المستشفى، وكانت قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

فعلقت الفنانة فيفي عبده، وكتبت: “أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

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