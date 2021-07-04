«مكشوف الظهر والكتفين»..ياسمين رئيس تخطف الأنظار بـ«توب» أسود عاري (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة ياسمين رئيس ، بنشر صورة جديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “انستجرام”، اثناء قضاء أجازتها الصيفية بإحدى الأماكن الساحلية.

حيث ظهرت الفنانة ياسمين رئيس، في الصورة بإطلالة جريئة وذلك خلال قضاء إجازتها الصيفية، حيث أرتدت توب عاري مكشوف الظهر والكتفين ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا بدون تكلف، وقد حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر، أن الفنانة ياسمين رئيس كانت قد شاركت في مسلسل “60 دقيقة”، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بعد عشرة أيام، والمسلسل تدور أحداثه في فترتين مختلفتين، في إطار عشر 10 حلقات.

مسلسل “60 دقيقة”، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي، بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، فاطمة النبوي.

من ناحية أخرى تعود ياسمين رئيس لأعمالها السينمائية، حيث تستأنف تصوير فيلمها جارة القمر، “جارة القمر” دراما رومانسية اجتماعية، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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