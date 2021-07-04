فستان «مكشوف الصدر»..هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة ساخنة مثيرة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور، وذلك من خلال خاصة “الستوري” عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، حيث أنها تحرص دائما على مشاركة الجمهور والمتابعين.

حيث ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، خلال الصورة التي نشرتها على إنستجرام، بفستان أسود مثير ساخن من الجلد مفتوح عند منطقة الصدر، ووضعت القليل من اللمسات الجمالية الرقيقة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها، مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات على الصورة التي تشيد بجمالها وأنوثتها.

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جدير بالذكر، أن الفنانة هيفاء وهبي كانت قد طرحت مؤخرا كليب دويتو مع الفنان أكرم حسني وكان بعنوان “لو كنت”، وحقق ذلك الكليب نجاحا كبيرا بين الجمهور ومتابعي الفنانين هيفاء وأكرم، كما تصدر اسم الكليب “لو كنت” محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

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