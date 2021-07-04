بعد 30 عامًا من عرضه.. خطأ غريب لم يلاحظه أحد في فيلم التعويذة

عدن - ياسمين عبد العظيم - التعويذة

يُعد فيلم التعويذة واحد من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية، ويعتبر من أكثر الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا منذ عرضها عام 1987 وحتى الآن.

ويجمع الفيلم عدد كبير من نجوم الفن ومن أبرزهم الفنان الكبير محمود ياسين وتحية كاريوكا ويسرا وعبلة كامل وغيرهم.

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وبالرغم من أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ولا يزال يحظى بمتابعة قوية من قبل الجمهور عند عرضه على شاشات التليفزيون، إلا أن الفيلم تضمن بعض الأخطاء التي ربما أفقدت المشاهدين متعة المشاهدة.

ومن خلال اللقطات التي نستعرضها معكم يظهر هذا الخطأ في أحد المشاهد التي تجمع محمود ياسين وعبلة كامل ومروة الخطيب إذ نلاحظ ظهور الميكروفون بوضوح في أعلى الشاشة.

يتناول الفيلم قصة عائلة مكونة من رجل وزوجته وابنهما ووالدة الزوج وأختيه، وجميعهم مقيمين بمنزل العائلة القديم، يعرض أحد رجال الأعمال عليهم شراء البيت فيرفض الابناء، لتبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة في الحدوث بالبيت، فالأثاث يحترق من تلقاء نفسه والحمام يقطر بالدماء، وتتصاعد الأحداث.