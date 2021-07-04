رسالة مؤثرة من دنيا سمير غانم لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة دلال عبد العزيز

قامت الفنانة دنيا سمير غانم ، بتوجيه رسالة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز والتي تمر خلال الأيام الحالية بوعكة صحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قامت الفنانة دنيا سمير غانم بنشر صورة مرسومة بالرصاص لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بـ انستجرام .

وقامت بالتعليق على الصورة وكتبت:”بحبك اوي يا مامي ربنا يشفيكي و يعافيكي ويهون عليكي “، وعلى الفور حصلت الصورة على ألاف الإعجابات وأنهالت التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت قد أصيبت بفيروس “كورونا”، وذلك بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، وتم نقلها إلى المستشفى منذ أكثر من شهور وحتى الان لم تستطع الخروج من المستشفى ولم تعلم حتى الأن بوفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم.

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