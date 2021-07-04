ميرنا الهلباوي تحذف ستورى فسخ خطوبتها من محمد عطية..متابعون:هاتحيرونا ليه!

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الكاتبة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خطيبة نجم ستار أكاديمي محمد عطية، خلال الساعات القليلة الماضية، بإثارة حالة من الجدل بعدما قامت بالإعلان عن انفصالها عن الفنان محمد عطية.

ولم تمر ساعات قليلة إلا أن الكاتبة ومذيعة الراديو ميرنا الهلباوي قامت بحذف الاستورى التي أعلنت فيها عن انفصالها عن محمد عطية، بدون إبداء أي أسباب وسط دهشة وحيرة العديد من الجمهور والمتابعين، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

فتفاعل عدد من الجمهور ومتابعي ميرنا على إنستجرام على صورة قديمة لها، وعلق أحدهم قائلا:”حذفتي الاستوري ليه، هاتحيرونا ليه بقى”.

جدير بالذكر، أن ميرنا الهلباوى كانت قد أعلنت انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية عبر خاصية استوري على إنستجرام، خلال ساعات قليلة ماضية، وكتبت ميرنا الهلباوي: “single الحمد لله على كل شئ”، ومسحت كل صورهما سويا.

فقام نجم ستار أكاديمي محمد عطية، بالرد على تلك الإستوري من خلال إلغاء متابعة خطيبته ميرنا الهلباوى ومسح صورهما معا عبر حسابه على موقع انستجرام.

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