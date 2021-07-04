مي سليم تبهر الجمهور بإطلالة مثيرة شبه عارية..متابعون:انتي جرالك ايه! (صور)

قامت الفنانة مي سليم ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور اثناء قضاء أجازتها الصيفية، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”، وذلك لتشارك جمهورها ومتابعيها.

ظهرت مي سليم في الصورة بإطلالة جريئة مثيرة، حيث ارتدت توب قصير للغاية ذات اللون البرتقالي يكشف عن بطنها، و نسقت معه جيبة طويل كشفت عن ساقيها مما منحها إطلالة مثيرة شبه عارية، وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة، أما عن شعرها فتركته منسدلا على كتفيها مما أعطاها أنوثة.



جدير بالذكر، أن آخر أعمال مي سليم الفنية هي مشاركتها في مسلسل “لحم غزال” بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي.

كما شاركت مي سليم، مؤخراً في مسلسل “ضربة معلم” بطولة المسلسل محمد رجب، ومحمد نجاتي، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، وأنعام سلوسة، وسلوى عثمان، ومحمد عز، محسن منصور، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

وعلى صعيد أخر، انتهت الفنانة مى سليم من تصوير معظم مشاهدها فى فيلم “200 جنيه” مع المخرج محمد أمين، وبطولة: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، دينا فؤاد، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

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