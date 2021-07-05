بـ هوت شورت.. لقاء الخميسي تشعل ضجة على مواقع التواصل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي ، جمهورها ومتابعيه، الساعات الأخيرة، بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة مثيرة وهي ترتدي هوت شورت، في إيطاليا، وهي تقضي عطلتها الصيفية.

ونالت صورة لقاء الخميسي، إعجاب المتابعين والجمهور، الذين انهالوا بإبداء اعجابهم وانبهارهم بها في التعليقات.

ومؤخرًا، قامت الفنانة لقاء الخميسي ، بنشر صور جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”

وظهرت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة مثيرة وهي ترتدي توب مكشوف البطن، وبنطلون ، في إطلالة أثارت جدل الجمهور.

وأثارت الصور غضب الجمهور ، حيث انهالت التعليقات التي كان ابرزها :” فين جوزك عبد المنصف؟ “.

جدير بالذكر، أن الفنانة لقاء الخميسي كانت قد شاركت في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي من هذا العام.

ويشارك في بطولة مسلسل “ضد الكسر” الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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