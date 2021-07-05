رسالة نارية من ميرنا الهلباوي بعد انفصالها عن الفنان محمد عطية.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدرت الكاتبة ميرنا الهلباوي، مؤشرات البحث على موقع ججل العالمي في مصر، الساعات الأخيرة، تزامنًا مع إعلان انفصالها عن الفنان محمد عطية.

وفاجئت المذيعة ميرنا الهلباوي الجمهور الساعات الماضية، بإعلان انفصالها عن خطيبها الفنان محمد عطية، بعد قصة حب عنيقة تصدرت التريند الشهور الماضية.

وكتبت ميرنا الهلباوي عبر خاصية استوري على إنستجرام “single الحمد لله على كل شئ”.

وخلال الساعات الماضي، نشرت ميرنا الهلباوي صورتها عبر حسابها الرسمي على موقع Instagram، وعلقت عليها “شكرا لكم على رسائلكم التي تطمئن علي .. أنا بخير”.

وأضافت ميرنا الهلباوي “مررت بالكثير من الأشياء في حياتي واحتجت لبعض الوقت كي أستوعبه، الحياة مليئة بالأحداث الغير متوقعة إذا لم نتكمن من تغييرها فكل ما يمكننا فعله هو الجلوس في صمت والتفكير”.

وتابعت ” من الغريب كيف تتغير بعض الأشياء بين ليلة وضحاها لكن مع ذلك أنا مفعمة بالأمل والحب”.

وقامت ميرنا الهلباوي بإلغاء متابعة محمد عطية على انستجرام، ومسحت كل صورهما سويا، بينما لم يعلق الفنان محمد عطية حتى الآن.

وشهدت علاقة محمد عطية وميرنا الهلباوي، قصة حب عنيفة، استمرت لمدة عام، تبادل فيها الثنائي رسائل حب وصور رومانسية.

وكتب محمد عطية لميران في وقت سابق :“أنتي إللي طلعت بيها من 2020، أهم إنجاز ليا إني قدرت أوصل لقلبك.. بيعدي علينا أوقات صعبة وزي أي أتنين بنتخانق.. بس عاوزك تبقي متأكدة.. إنك أحلى حاجة حصلتلي في حياتي.. أسف لو كنت زعلتك في أي يوم من ساعة ما عرفتك.. بحبك وهفضل أحبك.. والعمر لسه قدامنا عشان نعيش أجمل ما فيه سوا.. كل سنة وأنتي طيبة يا أجمل هدية من أصعب سنة”.

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