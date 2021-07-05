رسائل متبادلة بين سمير غانم ودلال عبد العزيز تنقلها دنيا وإيمي: كأننا في قصة خيالية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعيش دنيا وإيمي سمير غانم، الفترة الحالية، بأصعب فترة في حياتهم، وذلك بعد وفاة والدهم الفنان الكبير سمير غانم، ومرض والدتهم الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد.

وحتى الآن، لم تخبر إيمي ودنيا سمير غانم، والدتهم دلال عبد العزيز بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، خوفًا على صحتها حتى لا تتعب أكثر.

وخلال الفترة الحالية، تدور رسائل متبادلة بين دلال عبد العزيز وسمير غانم، تنقلها بناتهم دنيا وإيمي، لاستكمال القصة الخيالية المرسومة على دلال عبد العزيز، حتى تتحسن صحتها.

وأكدت مصادر طبية، عن قيام الفنانة دلال عبد العزيز، بكتابة العديد من الرسائل اليومية ،لزوجها الفنان الراحل سمير غانم، اعتقادا منها أنه مازال حي.

وجاء نص رسالة دلال لزوجها :«إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».

كما كشفت مصادر طبية، إن دنيا وإيمي سمير غانم تقولان لدلال عبد العزيز دوما إن «سمير غانم بيدعيلك بالشفا، وأنه يريدك بجواره، ولكن حالته الصحية غير جيدة».

فيما كشفت مصادر طبية من داخل المستشفى عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدين أن مشاكل الرئة لها تزداد، ذلك رغم شفائها من فيروس كورونا، لكن الرئة تتآكل بشكل كبير أثر على التنفس.

فيما تتواجد ابنتيها وزوجيهما، دنيا وإيمي سمير غانم وزوجيهما رامي رضوان وحسن الرداد، بشكل دائم معها في المستشفى لا يتركونها.

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