طبيب بمستشفى دلال عبد العزيز يكشف موعد إبلاغها بصدمة وفاة زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - دلال عبدالعزيز

لا تزال الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، هي حديث الجميع الفترة الحالية، حرصًا من جمهورها ومحبيها على معرفة آخر تطورات حالتها الصحية.

وخوفًا على صحتها، طالبت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، الجميع بإخفاء نبأ وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم عنها، حتى لاتتأثر بمضاعفات المرض ويشتد عليها.

ولاتزال تعتقد دلال عبد العزيز، ان زوجها سمير غانم مازال على قيد الحياة، حيث تبلغها دنيا وإيمي دوما إن «سمير غانم بيدعيلك بالشفا، وأنه يريدك بجواره، ولكن حالته الصحية غير جيدة».

وكشف طبيب بالمستشفى التي تقيم بها الفنانة دلال عبد العزيز، عن موعد إبلاغها بنبأ وفاة زوجها، حيث من المقرر إبلاغها بعد خروجها من المستشفى وعودتها للمنزل.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى، أنه لن يتم إبلاغ الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم، خلال فترة وجودها في المستشفى.

وشددت أسرة الفنانة دلال عبد العزيز، على جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، على عدم الحديث معها في أي شأن يخص الفنان سمير غانم، وحين تسأل عنه تكون الإجابة واحدة بأنه يعاني من نفس مرضها، وممنوع من الزيارة.

وفي سياق متصل أكدت مصادر طبية، عن قيام الفنانة دلال عبد العزيز، بكتابة العديد من الرسائل اليومية ،لزوجها الفنان الراحل سمير غانم، اعتقادا منها أنه مازال حي.

وجاء نص رسالة دلال لزوجها :«إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».

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