وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إيفيه “وأنا مالي يا لمبي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، الفنانة سحر كامل، صاحبة أشهر الإيفيهات الكوميدية في الأفلام، المنتشرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وأعلن الفنان محمد علي رزق وفاة الفنانة سحر كامل، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونشر محمد علي رزق صورة الفنانة وعلق عليها “توفت إلي رحمة الله صديقتي و أختي الكبيرة و أول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل و عرفتني أعمل إيه و هي إللي وديتني مكاتب الكاستينج و أول واحده مسكت جنبها سكريبت و قعدت تحفظني و تفهمني”.

وأضاف محمد علي رزق “السلام أمانه لأبويا و كل الحبايب إللي سبقونا نسألكم قراءة الفاتحة و الدعاء بالرحمة والمغفرة لها و لأبويا و لكل إللي فارقونا”.

جدير بالذكر أن الفنانة سحر كامل، اشتهرت بالأدوار الكوميدية في العديد من الأفلام السينمائية المصرية.

كما اشتهرت الفنانة سحر كامل، بالعديد من الإيفيهات الكوميدية، التي عرفها الناس من خلالها، والتي أبرزها “الله وانا مالي يا لمبي” في فيلم اللمبي.

وشاركت سحر كام في العديد من الأفلام المصرية منها فيلم جاءنا البيان التالي” وفيلم “دبور” وغيرها من الأعمال.

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