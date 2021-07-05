بعد رحيل صاحبة إفيه «وأنا مالي يالمبي».. ما لا تعرفه عن الفنانة سحر كامل

ومن عشقها للتمثيل، قالت الفنانة سحر كامل فى إحدى البرامج التليفزيونة أن أهلها رفضوا عملها بمجال التمثيل، فأوهمتهم أن عندها مرض نفسي حتى يوافقوا على طلباتها وتتجه للتمثيل.

جدير بالذكر، أن الفنان محمد علي رزق، كان قد أعلن عن وفاة الفنانة سحر كامل، منذ قليل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ليعلن فيها خبر الوفاة.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: “توفت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني”.

مقالات أخرى قد تهمك:

وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إيفيه “وأنا مالي يا لمبي”