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شكرا لاهتمامكم بخبر بعد رحيل صاحبة إفيه «وأنا مالي يالمبي».. ما لا تعرفه عن الفنانة سحر كامل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - رحلت عن عالمنا الفنانة سحر كامل ، منذ قليل، والتي اشتهرت بعدد من الأدوار الثانوية ولكنها تركت أثرا كبيرا في قلوب المشاهدين، فهي صاحبة الأفيه المشهور: “وانا مالي يا لمبي” في فيلم الناظر، التي أصبح لازمة متداولة على لسان العديد من المشاهدين لأفلامها.
فيستعرض لكم “لايف نيوز” أبرز المحطات الهامة في حياة الفنانة الراحلة سحر كامل، فى السطور التالية:-
- درست الفنانة الراحلة سحر كامل في كلية التجارة بجامعة عين شمس، ولكن كان التمثيل هو هدفها منذ الصغر.
- – أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.
- حيث قامت بأول عمل فني مميز في عام 1979 قامت بدور آمال في فيلم الباحثة.
- قدمت مايقارب من حوالي اكثر من 70 عملا متنوعا.
- شاركت في قرابة 100 عمل، كان آخرها مسلسلها الإذاعى “29 يوم”
ومن عشقها للتمثيل، قالت الفنانة سحر كامل فى إحدى البرامج التليفزيونة أن أهلها رفضوا عملها بمجال التمثيل، فأوهمتهم أن عندها مرض نفسي حتى يوافقوا على طلباتها وتتجه للتمثيل.
جدير بالذكر، أن الفنان محمد علي رزق، كان قد أعلن عن وفاة الفنانة سحر كامل، منذ قليل، حيث نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ليعلن فيها خبر الوفاة.
وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: “توفت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني”.
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