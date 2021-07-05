طلقها زوجها بسبب «حاحا وتفاحة»..سحر كامل تكشف كواليس تعارض التمثيل مع زواجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان محمد على رزق، بالإعلان عن وفاة الفنانة سحر كامل ، منذ ساعات قليلة ماضية، الفنانة التي اشتهرت بالعديد من الأفيهات في تاريخ الأفلام السينمائية أشهرها جملتها «وأنا مالي يا لمبي» في فيلم الناظر.

حيث قال الفنان محمد علي رزق، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، الإثنين، إنه «توفت إلى رحمة الله، صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحده ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحده مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني».

واستكمل قائلا: «السلام أمانه لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا».

جدير بالذكر، أن الفنانة سحر كامل كانت قد كشفت عن كواليس تعارض التمثيل مع زواجها، وذلك خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، مؤكدة أن زوجها قام بتطليقها بسبب مشهدها مع الفنان طلعت زكريا في فيلم حاحا وتفاحة.

حيث قالت اثناء استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، لفتت إلى أن زوجها طلقها بسبب مشهد في فيلم «حاحا وتفاحة»: «جوزي طلقني قبل كده بسبب مشهد في فيلم (حاحا وتفاحة) بسبب مشهد كده اتخطفت فيه».

واستكملت قائلة:«جوزي أول ما شاف المشهد ده في العرض الخاص رمى عليا يمين الطلاق 3 مرات، ولجأنا بعد كده للمحلل ورجعنا لبعض تاني».

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