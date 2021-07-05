أسرار لا تعرفها عن جيهان قمري.. عملت راقصة وقصة مشهدها الجريء مع عادل إمام

عدن - ياسمين عبد العظيم - يوافق اليوم الاثنين ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية جيهان قمري، حيث ولدت في عام 1969 أي تبلغ من العمر 52 عامًا.

وولدت الفنانة جيهان قمري في العاصمة اللبنانية بيروت لأم مصرية وأب لبناني، حيث عملت في بداية حياتها كمذيعة بقناة فضائية لبنانية.

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وبعد العمل في التليفزيون، عملت راقصة للفرقة اللبنانية للفنون الشعبية (أسرار)، وكانت زيجتها الأولى من طبيب الأسنان اللبناني باسم السواح، حيث أقامت حفل زفافها في جو أسري بعيدًا عن الصحافة في لبنان.

بعد فترة من الإقامة مع أسرتها في لبنان، استقرت الفنانة جيهان قمري في مدينة القاهرة

وفي 5 نوفمبر 2016 أعلنت الفنانة جيهان قمري أنها نجحت في الحصول على حكم محكمة بالطلاق من زوجها.

توفى والدها في 4 سبتمبر 2020، ونعته بكلمات مؤثرة، إذ قالت: “تركتني يا حبيبي، الله يرحمك يا غالي يا حنون يا طيب يا كريم، تركتني وكسرتلي ضهري، ما حدا بيقدر يعوضني حضنك وحبك وحنيتك بالدنيا كلا، مثواك الجنة يارب”.

أثارت الجدل خلال استضافتها ببرنامج “الوسط الفني”، حين قالت: “أنا كنت بحلم أعدي من جنب عادل إمام، قالولي فيه مشهد على السرير، والزعيم قالي هقطعك بوس وأخدت تصريح من مراتي”.

من أشهر أعمالها التلفزيونية: “شط إسكندرية، ليل الثعالب، صبيان وبنات، مدرسة الأحلام، سلسال الدم، شقة فيصل”.

أخر أعمالها التلفزيونية مسلسل “البيت الكبير”.

– شاركت في عدة أعمال سينمائية أبرزها :”قاطع شحن، حسن طيارة، أتنين على الرصيف، الأولة في الغرام، عمارة يعقوبيان”.