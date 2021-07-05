«المنظر بشع»..ميار الببلاوي تستغيث: صوابع رجلي اتكسرت والوجع فوق احتمال البشر (صور)

قامت الفنانة ميار الببلاوي ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها من المستشفى وهي تستغيث، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”، لتشارك جمهورها ومتابعيها ألامها واستغاثتها من داخل المستشفى.

حيث ظهرت ميار الببلاوي، خلال الصور التي نشرتها، وهي مستلقية على سرير داخل إحدى المستشفيات، وترتدي إسدالا وتخضع لجلسة أكسجين تنفس صناعي، وظهرت أصابعها بمنظر بشع صعب تحمله.



وقامت الفنانة ميار الببلاوي، بالتعليق على الصور التي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت خلاله:«آسفة لبشاعة المنظر، وعارفة أنكوا زهقتوا منى، بس والله ماعارفة أقول إيه غير يا رب الصبر من عندك».

ثم استكملت ميار الببلاوي، كواليس إصابتها من خلال المنشور، وكتبت قائلة:« بفتح ضرفة الدولاب الصبح وقعت على رجلى كسرتلى أربع صوابع، وصابعى الكبير تهتك تماما، وعملت عملية شالولى الضافر، دى رجلى الشمال، اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا، بس الحمد لله متكسرش، ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر».

واختتمت منشورها، قائلةً: «مكسوفة أقول ادعولى بس هطلب منكم الدعاء، وأنا عارفة أنكم زهقتوا منى، بس ده قضاء ربنا، اللهم لا اعتراض».

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