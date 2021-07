رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعون: نسيتي الهدوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة رانيا يوسف

أثارت الفنانة رانيا يوسف جدل واسع، الساعات الاخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعد نشرها صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة وهي ترتدي فستان جريء أثار غضب الجمهور.

وعلقت رانيا يوسف على الصورة وكتبت :” The world is gonna judge you no matter what , so live your life the way you want to”.

وشن الجمهور هجوم ناري على رانيا يوسف بعد الصورة، حيث جاءت أبرز التعليقات :” دا مناسب لسن 10 سنين, نسيتي الهدوم, ال فضحانا في العالم كله”.

وفي وقت سابق، أشعلت الفنانة رانيا يوسف ضجة عارمة، الايام الاخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعيـ بعد نشرها صور لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

وتصدرت رانيا يوسف مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي الساعات الاخيرة ومؤشرات التريند في مصر.

وظهرت رانيا يوسف في الصوؤ بملابس جريئة وذلك اثناء قضاء اجازتها الصيفية بإحدى المدى الساحلية.

ونشرت رانيا يوسف مجموعة من الصور وهي ترتدي مايوة احمر مكشوف من منطقة الصدر، ويكشف عن ساقيها وهي وسط البحر.

