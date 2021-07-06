هجوم شديد على لقاء الخميسي بسبب ملابسها.. ومتابعون: فين أوسا؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة لقاء الخميسي، جدل واسع الساعات الأخيرة، بعد نشرها صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي في الصور وهي ترتدي هوت شورت ساخن، أبرز مفاتنها، وأثار غضب الجمهور.

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة، وكتبت :” استمتع بكل لحظة”.

وانهالت التعليقات على لقاء الخميسي، التي هاجمتها بشدة، والتي كان أبرزها :”فين عبد المنصف؟ فين اللبس؟ فين جوزك؟”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة لقاء الخميسي ، جمهورها ومتابعيه، الساعات الأخيرة، بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة مثيرة وهي ترتدي هوت شورت، في إيطاليا، وهي تقضي عطلتها الصيفية.

جدير بالذكر، أن الفنانة لقاء الخميسي كانت قد شاركت في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي من هذا العام.

ويشارك في بطولة مسلسل “ضد الكسر” الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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